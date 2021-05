LIVE Berrettini-Zverev 0-0, Finale Masters1000 Madrid in DIRETTA: si comincia sul Manolo Santana! (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 Intanto omaggio dell’organizzazione del torneo per il personale sanitario spagnolo in attesa dell’inizio del riscaldamento. 18.33 Giocatori in campo per la Finale di Madrid! 18.32 Il #6 al mondo quest’anno ha vinto ad Acapulco nella Finale contro Stefanos Tsitsipas in un inizio di 2021 dove ha raggiunto i quarti di Finale agli Australian Open e la semiFinale dell’ATP Cup ma non solo. 18.30 Il tedesco ha perso a Shanghai nel 2019 mentre le altre due sconfitte a LIVEllo 1000 sono giunte nel 2018 a Roma e Miami. In generale sono 24 le finali ATP, con 14 vittorie e 9 sconfitte. 18.28 Ottava Finale in un 1000 per Alexander Zverev: tre successi per lui, tutti tra il 2017 e il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34 Intanto omaggio dell’organizzazione del torneo per il personale sanitario spagnolo in attesa dell’inizio del riscaldamento. 18.33 Giocatori in campo per ladi! 18.32 Il #6 al mondo quest’anno ha vinto ad Acapulco nellacontro Stefanos Tsitsipas in un inizio di 2021 dove ha raggiunto i quarti diagli Australian Open e la semidell’ATP Cup ma non solo. 18.30 Il tedesco ha perso a Shanghai nel 2019 mentre le altre due sconfitte allo 1000 sono giunte nel 2018 a Roma e Miami. In generale sono 24 le finali ATP, con 14 vittorie e 9 sconfitte. 18.28 Ottavain un 1000 per Alexander: tre successi per lui, tutti tra il 2017 e il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Zverev Finale Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro vuole fare la Storia - #Berrettini-Zverev… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Zverev, finale #AtpMadrid 2021 - sportli26181512 : Berrettini-Zverev in finale al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE: Il 'martello' italiano punta a vincere il… - infoitsport : Diretta Berrettini-Zverev Atp Madrid, risultato live della finale del Masters 1000 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Madrid 2021 - Matteo Berrettini vuole fare la Storia alla Caja Magica iberica. L’azzurro… -