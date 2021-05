Livatino | Papa | suo esempio stimoli tutti difesa legalità

(Di domenica 9 maggio 2021) "Oggi ad Agrigento è stato beatificato Rosario Angelo, martire della giustizia e della fede nel suo servizio alla collettività come giudice integerrimo che non si è lasciato mai corrompere. ...

"Oggi ad Agrigento è stato beatificato Rosario Angelo, martire della giustizia e della fede nel suo servizio alla collettività come giudice ... Lo ha detto ilal Regina Caeli. .con queste parole che il giudice Rosariostato proclamato beato nel corso di una cerimonia solenne celebrata nella cattedrale di Agrigento. In contemporanea il reliquario dove contenuta la ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Rosario Livatino, Peppino Impastato e Aldo Moro sono esempi di coraggio che hanno dato la loro vita rimanendo coerenti ai loro principi e valori fino all'utimo istante". Lo ...Città del Vaticano – «Rosario Livatino sia esempio e stimolo per tutti i magistrati a essere leali difensori della legalita' e della libertà». Papa ...