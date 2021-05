(Di domenica 9 maggio 2021) Per onorare Rosario, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale costituirà undi lavoro sulla 'alle', con l'...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Livatino: nasce in Vaticano gruppo su 'scomunica mafie': (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 09 MAG - Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Livatino nasce

Agenzia ANSA

Per onorare Rosario, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale costituirà un Gruppo di lavoro sulla 'scomunica alle mafie', con l'obiettivo di approfondire il ...Fabio Colagrande " Città del Vaticano 'Per onorare Rosario, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, che ha esercitato coraggiosamente la ...lavoro sulla "scomunica alle mafie"...Per onorare Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale costituirà un Gruppo di lavoro sulla 'scomunica alle mafie', con l'obiettiv ...Un esempio che infonde speranza. Questo è il lascito di Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla stidda agrigentina nel 1990. Domenica 9 maggio la Chiesa, in cui tanto aveva creduto quel ragazzo s ...