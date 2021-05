Livatino: Molteni, ‘eredità importante per rivoluzione morale magistratura’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Con sincera commozione ho visitato oggi la stele in memoria del giudice Rosario Livatino, eretta nel luogo del suo barbaro omicidio. Livatino è stato un magistrato indipendente con un elevato senso della giustizia e, consapevole della centralità del ruolo del giudice, si è sempre battuto per la credibilità della magistratura come valore assoluto. Ci lascia una eredità importante di cui tutti dovremmo fare tesoro, soprattutto in un momento così difficile per la magistratura che avrebbe bisogno di una profonda rivoluzione morale”. Lo afferma Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno e deputato della Lega.“Dobbiamo recuperare la legalità, il senso dello Stato -aggiunge- e combattere con forza l’intreccio tra la criminalità organizzata e i poteri forti. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Con sincera commozione ho visitato oggi la stele in memoria del giudice Rosario, eretta nel luogo del suo barbaro omicidio.è stato un magistrato indipendente con un elevato senso della giustizia e, consapevole della centralità del ruolo del giudice, si è sempre battuto per la credibilità della magistratura come valore assoluto. Ci lascia una ereditàdi cui tutti dovremmo fare tesoro, soprattutto in un momento così difficile per la magistratura che avrebbe bisogno di una profonda”. Lo afferma Nicola, sottosegretario all’Interno e deputato della Lega.“Dobbiamo recuperare la legalità, il senso dello Stato -aggiunge- e combattere con forza l’intreccio tra la criminalità organizzata e i poteri forti. ...

Advertising

GioMalafarina : @AbracaBarna @BufaloEma @borghi_claudio @ManfrediGuttad2 @NicolaMolteni Ci sono sui profili social di Molteni: su T… - zazoomblog : Livatino: Molteni eredità importante per rivoluzione morale magistratura - #Livatino: #Molteni #eredità - TV7Benevento : Livatino: Molteni, 'eredità importante per rivoluzione morale magistratura'... - LegaCamera : #Molteni: Oggi ad Agrigento visita alla stele eretta in memoria del giudice Rosario Angelo Livatino. ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Livatino Molteni Livatino: Molteni, 'eredità importante per rivoluzione morale magistratura' Lo afferma Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno e deputato della Lega. "Dobbiamo recuperare ... Ricordare Livatino oggi significa essere ancora più uniti contro la mafia, al fianco della ...

Rosario Livatino è beato. La sua festa sarà celebrata ogni 29 ottobre ... il sottogretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni, il Procuratore generale antimafia ...alla celebrazione eucaristica anche una rappresentanza dei familiari del beato Rosario Angelo Livatino, ...

Livatino: Molteni, 'eredità importante per rivoluzione morale magistratura' Metro Migranti, a Lampedusa mille sbarcati in poche ore Sette approdi consecutivi con carrette del mare: hotspot subito pieno e sull'isola torna l'emergenza. Amaro il sindaco: «Non chiamatela emergenza, era tutto previsto». Salvini: «Subito un incontro con ...

Livatino: Molteni, 'eredità importante per rivoluzione morale magistratura' Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Con sincera commozione ho visitato oggi la stele in memoria del giudice Rosario Livatino, eretta nel luogo del suo barbaro omicidio. Livatino è stato un magistrato indipend ...

Lo afferma Nicola, sottosegretario all'Interno e deputato della Lega. "Dobbiamo recuperare ... Ricordareoggi significa essere ancora più uniti contro la mafia, al fianco della ...... il sottogretario al ministero dell'Interno Nicola, il Procuratore generale antimafia ...alla celebrazione eucaristica anche una rappresentanza dei familiari del beato Rosario Angelo, ...Sette approdi consecutivi con carrette del mare: hotspot subito pieno e sull'isola torna l'emergenza. Amaro il sindaco: «Non chiamatela emergenza, era tutto previsto». Salvini: «Subito un incontro con ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Con sincera commozione ho visitato oggi la stele in memoria del giudice Rosario Livatino, eretta nel luogo del suo barbaro omicidio. Livatino è stato un magistrato indipend ...