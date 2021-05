Livatino | il giudice ucciso dalla mafia proclamato beato

(Di domenica 9 maggio 2021) I suoi sicari sono in carcere a vita, così come i mandanti. Secondo la sentenza che li ha condannati, Rosario, è statoperchè 'perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività ...

... verrà un giorno il giudizio di Dio', non a caso scelto per la beatificazione di, il cardinale ricorda le ultime parole del: 'È morto perdonando come Gesù ai suoi uccisori', dice ...Secondo la sentenza che li ha condannati, Rosario, è stato ucciso perchè 'perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, ...E’ con queste parole che il giudice Livatino è stato proclamato beato nel corso di una cerimonia solenne celebrata nella cattedrale di Agrigento. In contemporanea il reliquario dove è contenuta la ..."Accogliendo il desiderio del cardinale Montenegro, concediamo che il venerabile servo di dio Angelo Rosario Livatino d'ora in poi sia chiamato beato e che, ogni anno, si possa celebrare la sua festa ...