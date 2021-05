Livatino | il ' giudice ragazzino' ucciso dalla mafia proclamato beato

(Di domenica 9 maggio 2021) I suoi sicari sono in carcere a vita, così come i mandanti. Secondo la sentenza che li ha condannati, Rosario, è statoperchè 'perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il giudice beato. Rosario #Livatino tra Vangelo e Costituzione - vaticannews_it : #9maggio #Livatino beato. L’indumento indossato nel momento del martirio dal giovane magistrato ucciso dalla mafia,… - civcatt : Il 'giudice ragazzino' diventa beato! Rosario #Livatino 'costituisce un luminoso esempio di compenetrazione tra il… - concentrazione : Agrigento, diventa 'beato' il giudice Livatino ucciso dalla #mafia il 21 settembre 1990 - Bart1705 : RT @rep_palermo: Agrigento, diventa 'beato' il giudice Livatino ucciso dalla mafia. 'I boss lo odiavano per la sua fede' [dal nostro inviat… -

Ultime Notizie dalla rete : Livatino giudice

Secondo la sentenza che li ha condannati, Rosario, è stato ucciso perchè 'perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, ...Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della cerimonia di beatificazione delRosario, assassinato dalla mafia 31 anni fa. Visite: 4La Chiesa ha un nuovo beato, Rosario Angelo Livatino, il giudice siciliano odiato dai boss per le indagini che portava avanti, ma anche per la sua fede. Nella Cattedrale di Agrigento risuona il nome d ...Paura a Monte Pellegrino a Palermo: parti di un costone roccioso sono crollati in un parcheggio abbandonato, alle spalle di via Corradini, in zona Arenella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuo ...