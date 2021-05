L'istruttore di deltaplano Baratto morto a 51 anni: precipitato per 300 metri nel vuoto, non si era legato (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata del deltaplano biposto. È ... Leggi su leggo (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo neldopo un'impennata delbiposto. È ...

Advertising

Corriere : Non si lega e cade in volo col deltaplano: morto istruttore L’allieva salva per miracolo - CianGaia : RT @repubblica: Così l'istruttore morto, Federico Baratto, faceva lezioni di deltaplano - manulamanuz57 : RT @repubblica: Così l'istruttore morto, Federico Baratto, faceva lezioni di deltaplano - repubblica : Così l'istruttore morto, Federico Baratto, faceva lezioni di deltaplano - leggoit : Istruttore non si lega al deltaplano, Federico Baratto morto a 51 anni. Salva la donna che era con lui -