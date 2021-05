L’indice Rt sotto processo, il fisico Battiston insiste: «Da solo è fuorviante, rischiamo zone rosse senza necessità. Ma oggi non è mai stato così basso da luglio 2020» (Di domenica 9 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, abbozza l’idea che i parametri per il passaggio da un colore all’altro vadano cambiati. L’indice Rt da solo non basta. Sulla stessa linea è anche Roberto Battiston, professore di Fisica all’Università di Trento. L’indice di contagio – spiega il fisico a Repubblica – «si riferisce alla situazione di circa due settimane prima. Sono elementi che possono creare un po’ di confusione». Mentre il governo si muove per nuove riaperture, e il sistema dei colori è ancora in vigore, «quello del calcolo dell’Rt è un falso problema. Anche perché, grazie alle vaccinazioni, potrebbe non tornare più sopra 1». Per Battiston, il vero problema è la poca affidabilità del dato. «Il Cts ci ha detto che l’ultimo Rt vale 0.89 ed è in crescita. ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Ilsegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, abbozza l’idea che i parametri per il passaggio da un colore all’altro vadano cambiati.Rt danon basta. Sulla stessa linea è anche Roberto, professore di Fisica all’Università di Trento.di contagio – spiega ila Repubblica – «si riferisce alla situazione di circa due settimane prima. Sono elementi che possono creare un po’ di confusione». Mentre il governo si muove per nuove riaperture, e il sistema dei colori è ancora in vigore, «quello del calcolo dell’Rt è un falso problema. Anche perché, grazie alle vaccinazioni, potrebbe non tornare più sopra 1». Per, il vero problema è la poca affidabilità del dato. «Il Cts ci ha detto che l’ultimo Rt vale 0.89 ed è in crescita. ...

