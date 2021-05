Ligue 1, Rennes-PSG: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 9 maggio 2021) Prosegue oggi la 36a giornata della Ligue 1. Tra le partite in programma c’è anche e soprattutto Rennes–PSG, con i parigini chiamati a rispondere al Lille, vittorioso venerdì sera sul campo del Lens, per non veder sfumare le possibilità di titolo. Dopo aver detto addio all’obiettivo Champions, con l’eliminazione in semifinale ad opera del Manchester City, il PSG rischia seriamente di non centrare nemmeno quello che ogni anno rappresenta l’obiettivo minimo della società, e cioè la vittoria del campionato nazionale, portato a casa nelle ultime otto stagioni per ben sette volte. Contando anche questa, mancano solo tre giornate alla fine del campionato, e la squadra di Pochettino, dopo il 2-1 al Lens dell’ultima giornata, non può più permettersi di sbagliare. Una mancata vittoria contro il Rennes nella sfida di questa sera finirebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Prosegue oggi la 36a giornata della1. Tra le partite in programma c’è anche e soprattutto–PSG, con i parigini chiamati a rispondere al Lille, vittorioso venerdì sera sul campo del Lens, per non veder sfumare le possibilità di titolo. Dopo aver detto addio all’obiettivo Champions, con l’eliminazione in semifinale ad opera del Manchester City, il PSG rischia seriamente di non centrare nemmeno quello che ogni anno rappresenta l’obiettivo minimo della società, e cioè la vittoria del campionato nazionale, portato a casa nelle ultime otto stagioni per ben sette volte. Contando anche questa, mancano solo tre giornate alla fine del campionato, e la squadra di Pochettino, dopo il 2-1 al Lens dell’ultima giornata, non può più permettersi di sbagliare. Una mancata vittoria contro ilnella sfida di questa sera finirebbe ...

Advertising

Mingaball : RT @infobetting: Rennes-Paris St. Germain (domenica 9 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici.… - underoverbets : RT @infobetting: Rennes-Paris St. Germain (domenica 9 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici. - by_the_pool : RT @infobetting: Rennes-Paris St. Germain (domenica 9 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Rennes-Paris St. Germain (domenica 9 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Rennes-Paris St. Germain (domenica 9 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici -