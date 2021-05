Ligue 1: il Psg si ferma sul campo del Rennes (1-1), si allontana il titolo (Di domenica 9 maggio 2021) Pareggio con una rete per parte, temrina così il posticipo della 36a giornata della Ligue 1 fra Rennes e Psg. Al rigore di Neymar al 46? ha risposto Guirassy al 70?. Adesso la situazione in classifica per i parigini si complica, con questo punto salgono a 76 andando a -3 dal Lille con sole due giornate al termine del campionato. A questo punto il titolo si allontana, mentre adesso è tutto nelle mani del Lille. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Pareggio con una rete per parte, temrina così il posticipo della 36a giornata della1 frae Psg. Al rigore di Neymar al 46? ha risposto Guirassy al 70?. Adesso la situazione in classifica per i parigini si complica, con questo punto salgono a 76 andando a -3 dal Lille con sole due giornate al termine del campionato. A questo punto ilsi, mentre adesso è tutto nelle mani del Lille. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

