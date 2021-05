Ligue 1, il Lilla avvicina il titolo. Il PSG pareggia a Rennes. Vincono Monaco e Lione (Di domenica 9 maggio 2021) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/Ligue1UberEatsLigue 1, i risultati della trentaseiesima giornata Continua ad inseguire il titolo il Lilla che batte 3-0 in trasferta il Lens nell’anticipo della trentaseiesima giornata di campionato. Nella prima sfida del sabato il Nantes si rilancia in zona salvezza battendo 3-0 il Bordeaux. Vince il Lione che batte 4-1 il Lorient. Nella prima sfida domenicale il Marsiglia cade contro il Saint-Etienne. Nelle partite delle 15 vittorie esterne di Angers e Montpellier. Bene Nizza e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della trentaseiesima giornata Continua ad inseguire ililche batte 3-0 in trasferta il Lens nell’anticipo della trentaseiesima giornata di campionato. Nella prima sfida del sabato il Nantes si rilancia in zona salvezza battendo 3-0 il Bordeaux. Vince ilche batte 4-1 il Lorient. Nella prima sfida domenicale il Marsiglia cade contro il Saint-Etienne. Nelle partite delle 15 vittorie esterne di Angers e Montpellier. Bene Nizza e ...

