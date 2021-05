L' igienista Signorelli | Le mascherine? Teniamole ancora Priorità alle riaperture

(Di domenica 9 maggio 2021) Per l'esperto "all'aperto il rischio è basso, ma ogni volta chentiamo una regola c'è la percezione che sia un libera tutti. Invece le cose vanno meglio, ma non ne siamofuori"

Le mascherine, con queste condizioni, potremmo già toglierle? Carlo, professore di Igiene e Sanità pubblica all'università San Raffaele di Milano, invita a pazientare. "Vediamo come saremo ...'Bisognerebbe trovare un giusto equilibrio', è l'invito di. Da un lato 'garantire le ... Ma cosa risponderebbe l'a chi vorrebbe non solo posticipare, bensì eliminare del tutto ...Per l'esperto "all'aperto il rischio è basso, ma ogni volta che allentiamo una regola c'è la percezione che sia un libera ...Lo spiega all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica ... Ma cosa risponderebbe l’igienista a chi vorrebbe non solo posticipare, bensì eliminare del tutto il coprifuoco?