Liga, Hazard evita la sconfitta al 95?: 2-2 tra Real Madrid e Siviglia (Di domenica 9 maggio 2021) La Liga si fa più avvincente che mai. Finisce 2-2 a Vandebebas tra Real Madrid e Siviglia con un gol all'ultimo di Hazard che evita la clamorosa vittoria del Siviglia. Adesso il Real è a -2 dall'Atletico Madrid a tre giornate dalla fine alla pari col Barcellona, mentre il Siviglia si tiene a 6 punti dalla capolista. Ospiti che si portano in vantaggio al 22? con Fernando, al 67? pareggio Asensio, ma al 77? Rakitic trasforma il rigore prima del gol di Hazard. Foto: Twitter Real L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

