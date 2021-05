Liberato canta ancora: esce il nuovo singolo “E Te Veng’ A Piglià” (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo l’exploit avvenuto nel 2017 con il singolo “9 Maggio”, per Liberato quel giorno è ormai divenuto una data simbolo. Motivo per cui l’uscita del suo nuovo singolo, non poteva che avvenire oggi Era il 2017 quando Liberato faceva la sua comparsa nel panorama musicale italiano con la canzone “9 Maggio”, seguita poi da altri singoli di successo come Intostreet e Gaiola Portafortuna. Era nato un nuovo nome della musica italiana. Nome di cui si sa poco e niente, nemmeno il suo volto. Un’atteggiamento abbastanza rivoluzionaria, considerando che viviamo nell’epoca in cui musica e immagine vanno di pari passo, ma forse neanche tanto. Liberato si è infatti unito alla schiera di altri artisti come The Supreme o Myss Keta, i cosiddetti musicisti senza volto. Alla base vi ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo l’exploit avvenuto nel 2017 con il“9 Maggio”, perquel giorno è ormai divenuto una data simbolo. Motivo per cui l’uscita del suo, non poteva che avvenire oggi Era il 2017 quandofaceva la sua comparsa nel panorama musicale italiano con la canzone “9 Maggio”, seguita poi da altri singoli di successo come Intostreet e Gaiola Portafortuna. Era nato unnome della musica italiana. Nome di cui si sa poco e niente, nemmeno il suo volto. Un’atteggiamento abbastanza rivoluzionaria, considerando che viviamo nell’epoca in cui musica e immagine vanno di pari passo, ma forse neanche tanto.si è infatti unito alla schiera di altri artisti come The Supreme o Myss Keta, i cosiddetti musicisti senza volto. Alla base vi ...

