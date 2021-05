Lewandowski: “Voglio dare tutto per questo club. Peccato essere mancato nel momento clou della Champions” (Di domenica 9 maggio 2021) Il Bayern ha vinto il nono titolo tedesco consecutivo. Robert Lewandowski è tornato alla grande, con una tripletta, dopo l’infortunio che da fine marzo lo ha tenuto ai box. Il polacco, a Sky Sport.de, ha parlato della vittoria della Bundesliga e del suo infortunio. Queste le sue parole: “E’ una bella sensazione ovviamente. E’ stata l’occasione perfetta per dimostrare che siamo giustamente i campioni di Germania. Non ho chiesto ai miei compagni assist speciali per il record di gol, quando vuoi qualcosa di troppo la maggior parte delle volte non accade. Quando giochi per la squadra, invece, hai le tue occasioni. Ora continuerò a fare del mio meglio. Voglio dare tutto per la mia squadra. Sono grato per l’aiuto dei miei compagni. L’infortunio? Ovviamente mi ha condizionato, spiace ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Il Bayern ha vinto il nono titolo tedesco consecutivo. Robertè tornato alla grande, con una tripletta, dopo l’infortunio che da fine marzo lo ha tenuto ai box. Il polacco, a Sky Sport.de, ha parlatovittoriaBundesliga e del suo infortunio. Queste le sue parole: “E’ una bella sensazione ovviamente. E’ stata l’occasione perfetta per dimostrare che siamo giustamente i campioni di Germania. Non ho chiesto ai miei compagni assist speciali per il record di gol, quando vuoi qualcosa di troppo la maggior parte delle volte non accade. Quando giochi per la squadra, invece, hai le tue occasioni. Ora continuerò a fare del mio meglio.per la mia squadra. Sono grato per l’aiuto dei miei compagni. L’infortunio? Ovviamente mi ha condizionato, spiace ...

