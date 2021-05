Le spese della Mercedes per il titolo F1 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 maggio 2021) La F1 è un gioco di, specie se sei un team di alto livello come la. In data di ieri la scuderiaStella ha pubblicato i bilanci per l’anno, in cui ha conquistato il mondiale piloti con Lewis Hamilton ed il mondiale costruttore. È un bilancio positivo, con numeri in crescita nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Sono numeri destinati ad essere ridimensionati per quest’anno, essendo entrato in vigore il budget cap. A partire da quest’anno, ogni squadra ha un tetto di spesa di 145 milioni di dollari, o 115 milioni di sterline se preferite. Ma facciamo un passettino indietro, e scopriamo quanto ha speso la scuderia di Brackley per confermarsi campione del mondo. Red Bull eimpiegheranno più risorse del previsto per il 2021 A quanto ammontano le ...