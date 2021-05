Le pagelle del Cagliari – Asamoah rischia la frittata | Nainggolan è ovunque

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ilvince anche a Benevento e si avvicina alla salvezza. Ledei rossoblu dopo il successo ottenuto al Ciro Vigorito: Cragno 7: Tre interventi provvidenziali nel primo tempo tengono a galla il, che nella ripresa cambia assetto e vince la partita. Ceppitelli 5,5: Un suo grosso errore spiana la strada a Caprari e Lapadula per l’azione dell’uno a uno. Nella ripresa molto meglio in una linea a quattro. Godin 6: Anche lui sale di rendimento nel secondo tempo, quando ildecide di cambiare modulo. Chiude bene su Lapadula ed è attento nelle letture. Carboni 5: Lapadula gli causa tanti grattacapi e non lo fa entrare in partita. Non a caso Semplici decide di sostituirlo all’intervallo. (1’st Zappa 6,5: Il suo ingresso sulla corsia destra lancia la ...