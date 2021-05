(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ancora una sconfitta per ilin uno scontro diretto. I giallorossi perdono anche contro il Cagliari al Vigorito e sono sempre più soli al terzultimo posto. Le: Montipò 5: Lykogiannis lo beffa a freddo con una traiettoria imprendibile, ma sul 2-1 di Pavoletti avrebbe forse potuto leggere meglio il cross di Nandez. Non impeccabile anche sul tris di Joao Pedro. Depaoli 5: Primo tempo di buon livello, ma quando Pavoletti decide di fare sul serio se lo mangia. Gravi responsabilità sul gol del sorpasso. (26’st Letizia 6: Ha venti minuti nelle gambe e dà tutto, difficile fare di più). Glik 5: fuori posizione e decisamente statico sul 2-1 di Pavoletti, che lo supera troppo spesso nei duelli aerei mettendolo in seria apprensione. Caldirola 5,5: Ildel pacchetto ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Difesa da incubo, Lapadula il migliore ** - RaiPlay : Promossi o bocciati? ?? Le pagelle ai protagonisti del #Giro di @f_pancani sono solo su RaiPlay ?… - SmorfiaDigitale : Le pagelle del Torino - Bremer un muro. Deludono Sanabria e Belotti - TUTTOmerca... - zazoomblog : Formula 1 le pagelle del Gran Premio di Spagna: Hamilton vince in rimonta Verstappen secondo e deluso. Splendido Le… - danilo_budite : RT @VoceGiallorossa: ? Serie A Femminile - #FlorentiaRoma 1-1 - Le pagelle del match ??? @danilo_budite #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

Buona lettura delledella garaMontmelò! MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 Una gara perfetta per Max Verstappen, che non poteva fare nulla di differente, o di meglio, di quanto fatto. Scattando ...La seconda tappaGiro d'Italia 2021 (Stupinigi " Novara, 179 km) vede la vittoria di Tim Merlier (Alpecin Fenix), ... L'ORDINE DI ARRIVO DELLA TAPPA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LEDEI ...I gialloblù disputano una buonissima prova, rischiano di perderla ma alla fine portano a casa un punto: ecco i nostri giudizi Una prova di buon livello, un gol e un punto che tutto sommato sembra anch ...Le pagelle di MotorBox dopo il GP di Spagna 2021 di F1 a Barcellona: Hamilton e Verstappen over the top, bene Leclerc e Ricciardo, malino Norris ...