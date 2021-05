Le ombre della magistratura e i silenzi della politica: ecco perché il sistema è da riformare (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 8 mag – La magistratura vive un momento di forte difficoltà, dovuto ad un susseguirsi di scandali e pesanti accuse che ne hanno scalfito l’acquisita credibilità dinanzi ai cittadini. Molti vissero la “rivoluzione” di Tangentopoli come il simbolo dell’operato dei giudici. Tuttavia, la storia insegna che l’avvento della verità è spesso esclusivamente figlio del tempo. Così, a distanza di alcuni decenni la vera essenza del plotone giustizialista appare maggiormente chiara a tutti coloro illusosi in passato. Escludendo alcune figure da onorare e ricordare per il proprio impegno, la magistratura ha dimostrato i reali interessi che cela. Stando alle dichiarazioni di Luca Palamara esisterebbe un autentico “sistema” formato dalle correnti che dirigerebbe nomine ed operato dei magistrati. Inoltre, tale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 8 mag – Lavive un momento di forte difficoltà, dovuto ad un susseguirsi di scandali e pesanti accuse che ne hanno scalfito l’acquisita credibilità dinanzi ai cittadini. Molti vissero la “rivoluzione” di Tangentopoli come il simbolo dell’operato dei giudici. Tuttavia, la storia insegna che l’avventoverità è spesso esclusivamente figlio del tempo. Così, a distanza di alcuni decenni la vera essenza del plotone giustizialista appare maggiormente chiara a tutti coloro illusosi in passato. Escludendo alcune figure da onorare e ricordare per il proprio impegno, laha dimostrato i reali interessi che cela. Stando alle dichiarazioni di Luca Palamara esisterebbe un autentico “” formato dalle correnti che dirigerebbe nomine ed operato dei magistrati. Inoltre, tale ...

