Le notizie del giorno | conferme sull’esclusione della Juve dalle coppe Le richieste di Mourinho e l’addio di Zidane

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Arrivano nuovi aggiornamenti clamorosi che riguardano la Superlega. Non si placano le polemiche, continui botta e risposta tra la Uefa, le squadre che hanno rinunciato e quelle che non hanno accettato il passo indietro. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna non sono sicuramente incoraggianti perntus, Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riporta l’emittente Cadena Cope le tre squadre sono pronte ad essere escluseeuropee per le prossime due stagioni. Come confermato la Uefa avrebbe già deciso il provvedimento e l’annuncio dovrebbe arrivare al terminefinale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. A spingere per la decisione sarebbe stato Ceferin. I ...