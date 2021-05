Lazio | Milinkovic Savic operato al naso | il comunicato

(Di domenica 9 maggio 2021) Brutte notizie per la: Sergejha riportato una frattura ale si è dovuto operare. Il trauma è arrivato nel corso della partita di ieri sera contro la Fiorentina in uno ...

DiMarzio : Il comunicato della #Lazio sulle condizioni di Milinkovic-Savic dopo l’intervento chirurgico - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Milinkovic operato al setto nasale, derby a rischio. La frattura riportata nella gara con la Fiorentina #ANSA htt… - giornali_it : Lazio, Milinkovic-Savic operato al naso #9maggio #QuotidianiSportivi #Tuttosport - ndl00 : #Lazio, operazione al naso per #Milinkovic. Il centrocampista, nel match contro la #Fiorentina, si è rotto il setto nasale. - vocelaziale : AGGIORNAMENTO INFORTUNI?? Rottura del setto nasale per #Milinkovic? Il centrocampista della #Lazio è stato operato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic

Brutte notizie per la: SergejSavic ha riportato una frattura al naso e si è dovuto operare. Il trauma è arrivato nel corso della partita di ieri sera contro la Fiorentina in uno scontro sugli sviluppi di ...Dopo il ko con la Fiorentina, piove sul bagnato per la. Sergej- Savic si è infatti sottoposto stamane a intervento chirurgico a seguito di una frattura al setto nasale riportata ieri nel corso del match del Franchi. L'intervento "è ...Roma, 9 maggio 2021 - Brutte notizie per la Lazio: Sergej Milinkovic Savic ha riportato una frattura al naso e si è dovuto operare. Il trauma è arrivato nel corso della partita di ieri sera contro la ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, qu ...