Laurent Mekies di Ferrari | pensa già al 2022

Advertising

F1Daviderusso : Laurent #Mekies: 'Su una pista molto difficile da interpretare e con un vento dispettoso, abbiamo ottenuto un buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurent Mekies

La Ferrari è praticamente proiettata alla nuova stagione, dove entrerà in vigore il nuovo regolamento sportivo. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo del Cavallino, ammettendo al tempo stesso che sulla SF21 verranno comunque portati degli aggiornamenti nell'anno in corso. " Siamo già in pieno cambiamento al 90 - 95%, è più o meno dove siamo - ha ...L'obiettivo ora è quello di convertire questi piazzamenti in punti alla domenica, come ha spiegato il Racing Director di casa Ferrari,. ' Una buona qualifica, che conferma il nostro ...La squadra del Cavallino può cogliere due vantaggi: oltre ad “annusare” una nuova tecnologia pensata per il prossimo anno, può risparmiare nel budget cap riducendo i costi in prove libere Le due squad ...Il quarto posto di Leclerc e il sesto di Sainz permettono di guardare con fiducia al Gran Premio di Spagna in programma fra poche ore ...