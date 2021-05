L'Atalanta travolge il Parma e torna seconda, il Cagliari affonda il Benevento (Di domenica 9 maggio 2021) Orobici travolgenti al 'Tardini': 5-2 con doppietta di Muriel che sale a 21 reti, Napoli scavalcato, in attesa di Juve-Milan. Rossoblù sardi corsari al 'Vigorito': ora hanno 4 punti in più dei sanniti terz'ultimi. Pareggio tra Verona e Torino Leggi su rainews (Di domenica 9 maggio 2021) Orobicinti al 'Tardini': 5-2 con doppietta di Muriel che sale a 21 reti, Napoli scavalcato, in attesa di Juve-Milan. Rossoblù sardi corsari al 'Vigorito': ora hanno 4 punti in più dei sanniti terz'ultimi. Pareggio tra Verona e Torino

