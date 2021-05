Lampedusa senza tregua, lo sbarco di mille migranti in poche ore (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Lampedusa senza tregua: sono quasi mille i migranti sbarcati in poche ore sull'isola, in una nuova emergenza che ha indotto il leader leghista, Matteo Salvini, a chiedere un incontro con il premier Mario Draghi. L'ultimo maxi-sbarco L'ultimo maxi sbarco - il quinto - ha riguardato 398 i migranti, di varie nazionalità, fra cui 24 donne e 6 bambini, approdati sull'isola dopo essere stati intercettati a circa 3 miglia su un peschereccio in ferro in avaria, poi recuperato dalla Guardia di finanza. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza li hanno sbarcati sul molo Favaloro. I precedenti Nelle scorse ore erano approdati in 519, con diversi barconi: la prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI -: sono quasisbarcati inore sull'isola, in una nuova emergenza che ha indotto il leader leghista, Matteo Salvini, a chiedere un incontro con il premier Mario Draghi. L'ultimo maxi-L'ultimo maxi- il quinto - ha riguardato 398 i, di varie nazionalità, fra cui 24 donne e 6 bambini, approdati sull'isola dopo essere stati intercettati a circa 3 miglia su un peschereccio in ferro in avaria, poi recuperato dalla Guardia di finanza. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza li hanno sbarcati sul molo Favaloro. I precedenti Nelle scorse ore erano approdati in 519, con diversi barconi: la prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 ...

