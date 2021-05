Lampedusa, mille migranti sbarcati in poche ore (Di domenica 9 maggio 2021) Lampedusa - Quinto sbarco a Lampedusa nel giro di poche ore. Si tratta di un barcone con 398 migranti, tra cui 24 donne e 6 bambini. Si aggiungono ai 524 giunti stamani sulla più grande delle Pelagie ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 9 maggio 2021)- Quinto sbarco anel giro diore. Si tratta di un barcone con 398, tra cui 24 donne e 6 bambini. Si aggiungono ai 524 giunti stamani sulla più grande delle Pelagie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Serie di sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre mille migranti in poche ore #ANSA - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Agenzia_Italia : Lampedusa senza tregua, lo sbarco di mille migranti in poche ore - Anzolini : RT @MCronaca: #MaxiBarconi a #Lampedusa, mille #migranti in cinque ore - FOTO Un barcone con oltre 300 persone ed uno con circa 500 a bordo… - LorenzoPuliga : RT @LegaSalvini: #Molteni: ?? OLTRE MILLE SBARCHI in pochissime ore a Lampedusa, con un rischio di ulteriore peggioramento nei prossimi gior… -