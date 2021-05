Lampedusa | lo sbarco dei mille Meloni vuole il blocco navale contro scafisti e Ong taxi del mare

(Di domenica 9 maggio 2021) Non accenna a fermarsi l’ondata di sbarchi che ha investito nelle ultime ore. Altri due approdi si sono registrati nelle ultime ore: si tratta di un barcone con 109 uomini, tra cui un bimbo, e di una carretta delcon 20 uomini. Con l’ultimoultimi arrivi sale a quota 1.186 il numero complessivo dei migranti giunti sulla più grande delle Pelagie. Un esodo senza sosta con l’hotspot ormai al collasso. “Non vogliamo abituarci a questo tipo di notizie. L’immigrazione clandestina va fermata. Vanno fermati glie le Ong immigrazioniste che speculano sulle tragedie. Come Fratelli d’Italia continuiamo a chiedere al ministro Lamorgese un immediato”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia ...

E dire che il sindaco di, Totò Martello , è tutt'altro che allarmato: 'Aspettiamo l'... Il primoriguarda 325 persone a bordo di una barca di lego di 20 metri: è stata intercettata a 8 ...Lo dice in un post su Facebook il leader della Lega , dopo il maxi. Ira Fdi su Lamorgese - 'Oggi sono quasi mille i migranti sbarcati a, che si aggiungono agli oltre 10mila arrivati ...Giornata di sbarchi a Lampedusa. Sale a quota 1.186 il numero complessivo dei migranti giunti sulla più grande isola delle Pelagie in poche ore. L'hotspot è ormai al collasso mentre le motovedette del ..."Non vogliamo abituarci a questo tipo di notizie. L'immigrazione clandestina va fermata. Vanno fermati gli scafisti e le Ong immigrazioniste che speculano sulle tragedie". Lo ha scritto su Facebook Gi ...