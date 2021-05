“L’altra faccia del vento”, ovvero quando Orson Welles oltrepassa il cinema (Di domenica 9 maggio 2021) Per anni e anni Orson Welles inseguì il sogno di ultimare il film “L’altra faccia del vento” (“The Other Side of the Wind”), ma il suo furore autodistruttivo e le avverse circostanze produttive glielo impedirono. Ne valeva la pena? Sì. Orson Welles morì nel 1985, grazie a Netflix nel 2018 abbiamo potuto scoprire questo capolavoro postumo. A conferma di quanto le odierne acque estetiche siano torbide, a conferma di quanto risulti difficile definire il tasso di contemporaneità di un’opera, “L’altra faccia del vento” – girato negli anni settanta, montato negli anni ottanta, completato da Peter Bogdanovich negli anni dieci – mi sembra il film più attuale tra quelli che ho visto recentemente. “L’altra ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Per anni e anniinseguì il sogno di ultimare il film “del” (“The Other Side of the Wind”), ma il suo furore autodistruttivo e le avverse circostanze produttive glielo impedirono. Ne valeva la pena? Sì.morì nel 1985, grazie a Netflix nel 2018 abbiamo potuto scoprire questo capolavoro postumo. A conferma di quanto le odierne acque estetiche siano torbide, a conferma di quanto risulti difficile definire il tasso di contemporaneità di un’opera, “del” – girato negli anni settanta, montato negli anni ottanta, completato da Peter Bogdanovich negli anni dieci – mi sembra il film più attuale tra quelli che ho visto recentemente. “...

