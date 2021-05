L’Aloe vera può essere cancerogena? La risposta dell’esperto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 maggio 2021)può? Stiamo vivendo uno strano periodo ed abbiamo credenze ancora più singolari. Diffidiamo dei vaccini e dei farmaci perché siamo terrorizzati dalla possibilità dei loro rarissimi effetti collaterali, ma ci affidiamo ciecamente agli integratori ed a qualsiasi tipo di sostanza marchiata come “naturale”, convinti che “se è ricavata dalle piante non può fare male”. Ma questa è una convinzione sbagliata perché anche i prodotti “naturali”, persino quelli ritenuti “molto salutari” possono in realtà contenere sostanze dannose, come dimostra il recente caso del ritiro dal commercio di alcuni integratori alimentari ricavati dal. Aloe: il caso Questa pianta presenta tipiche foglie spesse e carnose ed è molto diffusa anche in Italia. Tra le sua varietà, ...