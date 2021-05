L'Aliseo rientra a Mazara tra lo sconforto di equipaggio e familiari (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - L'avventura dell'Aliseo si è conclusa questa mattina, passate da qualche minuto le 7.30, quando il peschereccio mitragliato dai libici giovedì scorso ha fatto ingresso nel porto di Mazara, ha attraccato e l'equipaggio è sceso per abbracciare i familiari in attesa sulla banchina. "Sono vivo", aveva detto un attimo prima il comandante, Giuseppe Giacalone, al vescovo della città siciliana, Domenico Mogavero. La maglietta insanguinata, una fasciatura alla testa, Giacalone si è prima affacciato dal ponte del peschereccio, ha salutato, e, appena il tempo di essere avvolto nell'affetto della moglie e dei figli, è stato accompagnato negli uffici della capitaneria di Porto, per un interrogatorio condotto dai carabinieri del Ros centrale insieme con ufficiali della stessa capitaneria. Le ferite e i vetri crivellati di ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - L'avventura dell'si è conclusa questa mattina, passate da qualche minuto le 7.30, quando il peschereccio mitragliato dai libici giovedì scorso ha fatto ingresso nel porto di, ha attraccato e l'è sceso per abbracciare iin attesa sulla banchina. "Sono vivo", aveva detto un attimo prima il comandante, Giuseppe Giacalone, al vescovo della città siciliana, Domenico Mogavero. La maglietta insanguinata, una fasciatura alla testa, Giacalone si è prima affacciato dal ponte del peschereccio, ha salutato, e, appena il tempo di essere avvolto nell'affetto della moglie e dei figli, è stato accompagnato negli uffici della capitaneria di Porto, per un interrogatorio condotto dai carabinieri del Ros centrale insieme con ufficiali della stessa capitaneria. Le ferite e i vetri crivellati di ...

Advertising

sulsitodisimone : L'Aliseo rientra a Mazara tra lo sconforto di equipaggio e familiari - infoitinterno : Il peschereccio Aliseo rientra in Sicilia 'I libici ci hanno sparato 100 colpi' - infoitinterno : Rientra il peschereccio Aliseo, il comandante ferito dai libici: “Vivo per miracolo” - polato_maurizio : RT @ilriformista: 'Mentre eravamo in navigazione verso Nord-Est ci ha avvicinato una motovedetta libica e ha iniziato a sparare. I colpi ci… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Rientra il peschereccio Aliseo, il comandante ferito dai libici: “Vivo per miracolo” . Abbordato da una motovedetta lib… -