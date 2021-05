La vigilia di Empoli-Lecce: le parole dei mister (Di domenica 9 maggio 2021) Alessio Dionisi e Eugenio Corini hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Empoli-Lecce, match valido per l’ultima giornata di Serie B 2020/2021. La partita si giocherà lunedì 10 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. Cosa ha detto Dionisi? Il tecnico dell’Empoli ha presentato la gara di domani contro i salentini. “Domani affrontiamo una delle migliori squadre del campionato. Non possono più giocarsi la promozione diretta ma proveranno ad arrivare terzi. Noi vogliamo onorare quanto fatto fin ora, l’abbiamo fatto a Salerno anche se il risultato non è stato positivo come invece è stata la prestazione, anche da parte di quei ragazzi che avevano trovato meno spazio e che hanno fatto bene. Non è una partita che non conta perché le gare contano tutte: nell’ultimo periodo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Alessio Dionisi e Eugenio Corini hanno parlato ai microfoni alladi, match valido per l’ultima giornata di Serie B 2020/2021. La partita si giocherà lunedì 10 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Carlo Castellani di. Cosa ha detto Dionisi? Il tecnico dell’ha presentato la gara di domani contro i salentini. “Domani affrontiamo una delle migliori squadre del campionato. Non possono più giocarsi la promozione diretta ma proveranno ad arrivare terzi. Noi vogliamo onorare quanto fatto fin ora, l’abbiamo fatto a Salerno anche se il risultato non è stato positivo come invece è stata la prestazione, anche da parte di quei ragazzi che avevano trovato meno spazio e che hanno fatto bene. Non è una partita che non conta perché le gare contano tutte: nell’ultimo periodo ...

