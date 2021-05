La trasfigurazione trasformista è un blob Bisogna stare al gioco

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 9 maggio 2021) Il trasformismo trasfigurante e trasfigurato colpisce ancora, dove meno te lo aspetti. Conte si sapeva, da avvocato del popolo a inviato speciale dell’Europa e rifondatore. I grillini si sapeva, da antipolitici con il coltello tra i denti a rimpannucciati con bibita calante, da Rousseau a Locke. I liberali uninominali e maggioritari si salveranno solo con una robusta legge elettorale proporzionale. La sinistra socialista non trasfigurante è in calo ovunque, nel cuore laburista britannico, in Germania con la Spd ai minimi, in Francia ha cessato di esistere dopo i croissant di François Hollande, in Spagna governa periclitante e una parte di essa lascia la politica con il codino, in Italia è costretta alle note acrobazie e va verso il redde rationem, a quanto pare, ma è l’unica che nella metamorfosi e nella trasvalutazione dei valori accenna un po’ di resistenza o resilienza, boh. Il ...