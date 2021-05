La società di basket perde il suo campione in un incidente stradale e per ricordarlo cambia nome (Di domenica 9 maggio 2021) PORTO RECANATI - 'Due importanti momenti di sport e di ricordi: Giuseppe Pierini, eletto presidente della Attila Junior basket e il primo Trofeo Guido Cittadini organizzato da Antonio Romagnoli. Due ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 maggio 2021) PORTO RECANATI - 'Due importanti momenti di sport e di ricordi: Giuseppe Pierini, eletto presidente della Attila Juniore il primo Trofeo Guido Cittadini organizzato da Antonio Romagnoli. Due ...

Ultime Notizie dalla rete : società basket La società di basket perde il suo campione in un incidente stradale e per ricordarlo cambia nome La Junior Basket Porto Recanati intanto cambia nome in Attila Junior Basket e lo fa sotto l'impulso del suo neopresidente, Giuseppe Pierini, patron della Us Basket Recanati negli anni della scalata ...

La Nuova Pallacanestro Olginate conquista la salvezza in Serie B Troppo forte Venezia: il Basket Costa fuori dai play - off a testa alta Coach Oldoini a fine ... Ringrazio la società e il mio staff. È una salvezza che ci ripaga dei sacrifici fatti. Peccato perché nel ...

La società di basket perde il suo campione in un incidente stradale e per ricordarlo cambia...

La Junior Basket Porto Recanati intanto cambia nome in Attila Junior Basket e lo fa sotto l'impulso del suo neopresidente, Giuseppe Pierini, patron della Us Basket Recanati negli anni della scalata ...