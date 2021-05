La Liga | Espanyol promosso | il Barcellona si congratula – FOTO

(Di domenica 9 maggio 2021) L’è statoin prima divisione e tornerà a giocare nella. I cugini delhanno volutorsi Nella prossima stagione l’tornerà nuovamente a giocare nella: la squadra catalana è stata promossa nella prima divisione spagnola. I cugini del, nonostante la rivalità, hanno voluto porgere le propriezioni per la promozione. Felicidades @RCDpor el ascenso conseguido hoy. Nos vemos la próxima temporada en @La. — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 8, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Castillejo potrebbe tornare nella Liga, dove ha già militato del Villarreal. Milan disposto a discutere della cessione, un club lo vuole. Il futuro di Samuel Castillejo sembra segnato. Nella prossima sessione estiva del calciomercato ......in un campionato diverso dalla Liga. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Real ed ha sempre militato tra le merengues tranne nella stagione 2014 - 2015 quando vestì la maglia dell'Espanyol