La jihad senza senso su vaccini e brevetti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 maggio 2021) Il convulso Spirito del Tempo presente fa scambiare due righe su una banale guida turistica americana, a proposito di Disneyland e Biancaneve, con il rogo dei libri degli studenti nazisti Deutsche Studentenschaft a Berlino 1933, porta l’illustre critico Alberto Asor Rosa a condannare “come gesto di idiozia” la storica contestazione ai monumenti coloniali da parte del Black Lives Matter, proprio lui, autore nel 1965 del saggio “Scrittori e popolo” intento a scardinare i miti borghesi in politica e cultura, e non fa comprendere a compunti elzeviristi nostrani come, per una casa editrice americana, non pubblicare il libro di un presunto stupratore seriale come Blake Bailey non sia “censura aggravata”, ma libera scelta editoriale (lo pubblicheranno altri, per esempio in Italia Einaudi, etichetta di sinistra). In questo provinciale clima italiano di ostilità al futuro, il presidente del ...