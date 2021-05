La foto SCANDALO di Wanda Nara viene censurata dai social: scoppia il caso mondiale. (Di domenica 9 maggio 2021) Ormai sui social è diventato quasi “normale” pubblicare fotografie e selfie in abiti succinti, oppure con capi intimi che non lasciano proprio nulla all’immaginazione. Questa volta, invece, le cose sono andate diversamente. I protagonisti della nostra storia sono la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara e la nota piattaforma di social network Instagram: sembra infatti che la nota piattaforma di social network abbia rimosso una sua fotografia in cui era in t-shirt, indossando un microscopico tanga. “Le regole non sono uguali per tutti”, lo sfogo di Wanda Nara Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 9 maggio 2021) Ormai suiè diventato quasi “normale” pubblicaregrafie e selfie in abiti succinti, oppure con capi intimi che non lasciano proprio nulla all’immaginazione. Questa volta, invece, le cose sono andate diversamente. I protagonisti della nostra storia sono la moglie di Mauro Icardi,e la nota piattaforma dinetwork Instagram: sembra infatti che la nota piattaforma dinetwork abbia rimosso una suagrafia in cui era in t-shirt, indossando un microscopico tanga. “Le regole non sono uguali per tutti”, lo sfogo diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...

