La foto di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici pizzicati insieme (Di domenica 9 maggio 2021) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20 pizzicati insieme in giro per Milano. Una foto, iniziata a circolare su Twitter, li vede passeggiare insieme con berretto e mascherina indosso e ai fan dei due ragazzi non è affatto sfuggita. D’altronde l’opinionista dell’Isola dei Famosi aveva già espresso la sua simpatia per il ballerino, dunque ora ci si chiede se stiano approfondendo la loro conoscenza o se addirittura abbiano in serbo qualche progetto in comune. Cosa pensa Tommaso Zorzi di Tommaso Stanzani Zorzi, da grande fan dei programmi di Maria De Filippi, ha osservato con ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)di20in giro per Milano. Una, iniziata a circolare su Twitter, li vede passeggiarecon berretto e mascherina indosso e ai fan dei due ragazzi non è affatto sfuggita. D’altronde l’opinionista dell’Isola dei Famosi aveva già espresso la sua simpatia per il ballerino, dunque ora ci si chiede se stiano approfondendo la loro conoscenza o se addirittura abbiano in serbo qualche progetto in comune. Cosa pensadi, da grande fan dei programmi di Maria De Filippi, ha osservato con ...

Advertising

ANCHEMENOOO : @itsmausbearhere Il modo in cui parli di Tommaso e sicuramente non lo hai mai neanche seguito al gf perché lo fai a… - tommasosmettil4 : Vorrei dire a whoopsee che è carino a pubblicare sempre tutti video/foto inedite, ma sapere anche quando Tommaso va… - Gaia08318872 : Ma questi vivono sotto casa ti Tommaso e gli hanno messo un GPS sto cristo non può più muoversi sai che due palle,… - LuBlue94 : @grondoamore Ma ovviamente... Ma Tommy non sa dello schifo che combina quello... Per lui è un personaggio tv che ap… - Lejdi_Dbr : @zorpinandoecroc @tommaso_zorzi @stefyorlando Si sono bellissime foto, ci hanno emozionanti molto quando erano dent… -