La Compagnia del Cigno 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 9 maggio 2021

LA Compagnia DEL Cigno 2 quinta puntata. Con la seconda stagione torna domenica 9 maggio 2021 la fiction di Rai 1 diretta da Ivan Cotroneo con Alessio Boni e Anna Valle. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento.

La Compagnia del Cigno 2 quinta puntata – episodio 9 Segreti e menzogne. Le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà sono poco chiare e l'Ispettrice Modiano, chiamata a indagare sul caso, nutre dei seri dubbi su Luca. In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia di nuovo uniti sono pronti a tutto pur di dimostrare l'innocenza del loro Maestro.

