La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della quinta puntata (Di domenica 9 maggio 2021) Per il Maestro Luca Marioni la situazione si fa sempre più complicata dopo la mostre dell'eterno rivale, Teoman Kayà: una rivelazione di Gabriella aumenta infatti i sospetti contro di lui. Comincia così la quinta puntata de La compagnia del cigno 2, la serie di Rai1 con Alessio Boni e Anna Valle, ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che racconta la carriera e le vite di sette giovani musicisti del Conservatorio di Milano: il suicidio del celebre direttore d'orchestra rischia di travolgere la vita del collega e non solo la sua. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 9 maggio.

