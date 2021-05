La candidata di Letta al Quirinale (Di domenica 9 maggio 2021) Enrico Letta sogna Marta Cartabia al Quirinale. Non è fantapolitica, è la strategia del neosegretario del Nazareno. Da qualche giorno infatti nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama alti dirigenti del Pd che gravitano nel primo cerchio lettiano confidano ai colleghi un ragionamento dell’allievo di Beniamino Andreatta: “Enrico punta alla ministra della Giustizia per tre ragioni”. A quel punto gli interlocutori che si trovano davanti gli autorevoli dirigenti della segreteria si domandano quali possano essere le ragioni di cotanto scenario. 1. “Il presidente Draghi resterebbe a Palazzo Chigi fino alla scadenza naturale della legislatura e così Enrico avrebbe tutto il tempo per costruire l’alternativa alla destra”. 2. Poi? Ed è qui che si arriva alla seconda motivazione del nipote di Gianni: “Vuole intestarsi la prima donna al Colle. È il suo ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 maggio 2021) Enricosogna Marta Cartabia al. Non è fantapolitica, è la strategia del neosegretario del Nazareno. Da qualche giorno infatti nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama alti dirigenti del Pd che gravitano nel primo cerchio lettiano confidano ai colleghi un ragionamento dell’allievo di Beniamino Andreatta: “Enrico punta alla ministra della Giustizia per tre ragioni”. A quel punto gli interlocutori che si trovano davanti gli autorevoli dirigenti della segreteria si domandano quali possano essere le ragioni di cotanto scenario. 1. “Il presidente Draghi resterebbe a Palazzo Chigi fino alla scadenza naturale della legislatura e così Enrico avrebbe tutto il tempo per costruire l’alternativa alla destra”. 2. Poi? Ed è qui che si arriva alla seconda motivazione del nipote di Gianni: “Vuole intestarsi la prima donna al Colle. È il suo ...

