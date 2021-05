La biografia di Meloni, il rapporto con Salvini, Draghi al Colle. Parla Crosetto (Di domenica 9 maggio 2021) Non è un caso che il libro di Giorgia Meloni, fresco di pubblicazione (per Rizzoli), contenga la parola ‘radici’. E’ un termine che richiama a un patrimonio di ideali caro alla leader di Fratelli d’Italia. Alla destra identitaria, la cui forza (ora più che mai) è quella della coerenza nel ritagliarsi un ruolo all’opposizione di un governo che ha una maggioranza più trasversale che mai. Eppure, Giorgia Meloni, al Corriere, dice apertis verbis che la sua ambizione è quella di “andare al Governo”. Soffermandosi comunque sulla necessità di “attrarre energie, aprirci in vari campi a gente che ne sa più di noi”. Su questo concorda anche Guido Crosetto, già fondatore e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, che a Formiche.net traccia una proiezione sul centrodestra, su Fratelli d’Italia e sull’elezioni per il ... Leggi su formiche (Di domenica 9 maggio 2021) Non è un caso che il libro di Giorgia, fresco di pubblicazione (per Rizzoli), contenga la parola ‘radici’. E’ un termine che richiama a un patrimonio di ideali caro alla leader di Fratelli d’Italia. Alla destra identitaria, la cui forza (ora più che mai) è quella della coerenza nel ritagliarsi un ruolo all’opposizione di un governo che ha una maggioranza più trasversale che mai. Eppure, Giorgia, al Corriere, dice apertis verbis che la sua ambizione è quella di “andare al Governo”. Soffermandosi comunque sulla necessità di “attrarre energie, aprirci in vari campi a gente che ne sa più di noi”. Su questo concorda anche Guido, già fondatore e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, che a Formiche.net traccia una proiezione sul centrodestra, su Fratelli d’Italia e sull’elezioni per il ...

Ultime Notizie dalla rete : biografia Meloni Giorgia Meloni si racconta: 'Mia madre ha detto no all'aborto, a lei devo tutto' Non n una biografia n un manifesto politico. Io l ho immaginato come un diario . Il racconto che si fa di me ... Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni presentando il suo libro Io sono Giorgia in un ...

Giorgia Meloni chi è: biografia, carriera, marito e figli della politica ospite a Verissimo Ospite questo pomeriggio a Verissimo, scopriamo qualcosa in più su una delle protagoniste della scena politica italiana: Giorgia Meloni Giorgia Meloni è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin dove sarà ospite questo pomeriggio. La deputata svelerà aspetti inediti della sua vita privata finora tenuti nascosti al pubblico. Senza ...

La biografia di Meloni, il rapporto con Salvini, Draghi al Colle. Parla Crosetto Formiche.net Meloni:"Mia mamma mi salvò scegliendo di non abortire. Sono persona meno omofoba che esista" Giorgia Meloni ricorda quando sua madre scelse di averla e non interrompere la gravidanza nonostante le difficoltà e l’assenza della figura paterna:. “C’era già mia sorella Arianna. Sul tema diritti c ...

I librai (masochisti) boicottano l'autobiografia della #Meloni La titolare di una libreria di Roma dice di preferire "pane e cipolla" piuttosto che vendere il libro della leader di FdI. Siamo messi così ...

