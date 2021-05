Kabir Bedi, chi è la moglie e produttrice teatrale Parveen Dusanji (Di domenica 9 maggio 2021) Kabir Bedi oggi tra gli ospiti di “Domenica In” programma della domenica pomeriggio condotto da Mara Venier a partire dalle 14:00 su Raiuno, è legato alla produttrice teatrale Parveen Dusanji che ha sposato nel 2016. Nata nel 1975, frequenta la facoltà di Economia all’Università Di Londra ed inizia in seguito a lavorare per il Regno Unito. Successivamente viene assunta come membro del consiglio di amministrazione della Medway Human Rights and Equality Council. La donna attiva anche nel campo artistico, essendo direttrice del gruppo teatrale Tamana, progetto mirato a dar voce alle donne attraverso spettacoli incentrati su drammi e questioni riguardanti l’universo femminile. Kabir Bedi, la proposta Made in Italy a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021)oggi tra gli ospiti di “Domenica In” programma della domenica pomeriggio condotto da Mara Venier a partire dalle 14:00 su Raiuno, è legato allache ha sposato nel 2016. Nata nel 1975, frequenta la facoltà di Economia all’Università Di Londra ed inizia in seguito a lavorare per il Regno Unito. Successivamente viene assunta come membro del consiglio di amministrazione della Medway Human Rights and Equality Council. La donna attiva anche nel campo artistico, essendo direttrice del gruppoTamana, progetto mirato a dar voce alle donne attraverso spettacoli incentrati su drammi e questioni riguardanti l’universo femminile., la proposta Made in Italy a ...

Advertising

MariaLe94250315 : RT @M0NIETTA: ??? RTL102.5 | 22.12.2020 | ?? Luca Bernabei per #LuxVide presenta #CanYaman e il progetto di #Sandokan. LB: Permettetemi di di… - BadorreyMar : RT @M0NIETTA: ??? RTL102.5 | 22.12.2020 | ?? Luca Bernabei per #LuxVide presenta #CanYaman e il progetto di #Sandokan. LB: Permettetemi di di… - stefaniagot : RT @M0NIETTA: ??? RTL102.5 | 22.12.2020 | ?? Luca Bernabei per #LuxVide presenta #CanYaman e il progetto di #Sandokan. LB: Permettetemi di di… - MariLu201068 : RT @M0NIETTA: ??? RTL102.5 | 22.12.2020 | ?? Luca Bernabei per #LuxVide presenta #CanYaman e il progetto di #Sandokan. LB: Permettetemi di di… - theonlyKingC : RT @M0NIETTA: ??? RTL102.5 | 22.12.2020 | ?? Luca Bernabei per #LuxVide presenta #CanYaman e il progetto di #Sandokan. LB: Permettetemi di di… -