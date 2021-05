JUVENTUS-MILAN sui social | “Bello il sesso | ma 3-0 a Torino…” News

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - capuanogio : #Agnelli ed #Elkann Juventus-Milan 0-3 9 maggio 2021 @ Allianz Stadium - 7Cantona87 : RT @JanAageFjortoft: Milan 3-0 win away vs Juventus!! Ciao Pirlo?? - morelli_rinaldo : Grande, grandissima vittoria del Milan a Torino contro la Juventus. Dominanti, superiori, grandi. Ma adesso ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : JUVENTUS MILAN

... ex allenatore del, parla a Sky Sport , commentando così il gol di Tomori , quello del 3 - 0 sulla: 'Prima della partita mi preoccupava la difesa del. Le squadre avversarie ...5 Dopo la sconfitta della suacontro il, Andrea Pirlo ha analizzato il rendimento dei bianconeri a Sky Sport : 'Avevo un progetto diverso in mente, pensavo di avere una squadra diversa a disposizione, quindi ho ...Il Milan vede la Champions, la Juve vede le streghe EURONUMERI 35 GIORNATA. 70 i punti raggiunti in classifica dal Napoli di Gattuso. – 40 il numero di… Leggi ...La Juventus crolla allo Stadium contro un Milan straripante che si impone 3-0. Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri, ha analizzato la sfida e la corsa Champions in conferenza stampa: ...