Juventus-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A (Di domenica 9 maggio 2021) Manca poco all’ultima partita della 35esima giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Andiamo a vedere dove seguirla in diretta e streaming gratis. Dejan Kulusevski contro Alessio Romagnoli (via Getty Images)La 35esima giornata di Serie A si chiude con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milano. L’imperativo per entrambe le squadre è vincere, vista la vittoria del Napoli nell’anticipo contro lo Spezia. Al momento entrambe le compagini sono a quota 69 punti e si trovano rispettivamente al quarto ed alla quinta posizione in classifica e si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Andiamo a vedere lo stato di forma delle due squadre. POTREBBE INTERERESSARTI >>> Napoli, cosa ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 maggio 2021) Manca poco all’ultima partita della 35esima giornata diA tra. Andiamo aseguirla in diretta e. Dejan Kulusevski contro Alessio Romagnoli (via Getty Images)La 35esima giornata diA si chiude con il big match dell’Allianz Stadium trao. L’imperativo per entrambe le squadre è vincere, vista la vittoria del Napoli nell’anticipo contro lo Spezia. Al momento entrambe le compagini sono a quota 69 punti e si trovano rispettivamente al quarto ed alla quinta posizione in classifica e si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Andiamo alo stato di forma delle due squadre. POTREBBE INTERERESSARTI >>> Napoli, cosa ...

Advertising

acmilan : ? Nell'attesa di #JuveMilan, ecco 5 perle del passato ?? Votate il vostro preferito ?? - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - sportli26181512 : Juventus-Milan, occhio ai corner: nessuno in Serie A fa meglio delle due squadre: Come riportato dal sito della Leg… - sportli26181512 : VIDEO MN - Le immagini dell'arrivo del pullman del Milan all'Allianz Stadium: Come testimoniato dal seguente video,… -