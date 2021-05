Juventus-Milan | Pioli a MTV | “Stasera ci siamo avvicinati alla perfezione”

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - capuanogio : #Agnelli ed #Elkann Juventus-Milan 0-3 9 maggio 2021 @ Allianz Stadium - Fili190381 : RT @MilanNewsit: Da Marca a L'Equipe, all'estero si celebra il Milan: 'Ferita mortale alla Juventus' - MilanNewsit : Da Marca a L'Equipe, all'estero si celebra il Milan: 'Ferita mortale alla Juventus' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

1 Matteo Salvini , leader della Lega e tifoso del, dedica un post su Instagram a Tomori dopo il gol 3 - 0 nella vittoria in casa della: 'Ti voglio bene anch'io'.Commenta per primo A Sky Calcio Club , Beppe Bergomi ha parlato della sconfitta dellacontro ile, in generale, della stagione dei bianconeri: 'Solitamente gli allenatori nuovi nelle prime partite prendono le misure e poi nel ritorno trovano una linea e vanno avanti su ...Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la dura sconfitta rimediata stasera contro il Milan. Ecco le sue parole: Anche dalle parole di ieri e di tante vigilie, non ...Sandro Piccinini ha parlato in diretta a Sky in merito alla sconfitta della Juventus per 0-3 in casa contro il Milan. Il noto giornalista ha detto la sua ...