Juventus-Milan | Moggi | “Vedo i bianconeri favoriti” | Serie A News

(Di domenica 9 maggio 2021) Luciano, ex dirigente bianconero, ha parlato a tuttomercatoweb di, gara che si giocherà stasera allo Stadium

Advertising

juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - acmilan : ? Nell'attesa di #JuveMilan, ecco 5 perle del passato ?? Votate il vostro preferito ?? - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - PianetaMilan : - solodax : RT @RaiSport: #Superlega al tramonto. #Inter e #Milan si accordano con #UEFA, la #Juventus non molla. Chi è nel giusto? #Calcio #SerieA #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Il big match di giornata èalle 20.45. Il primo match di questa 35esima giornata ha visto il Sassuolo espugnare Marassi: 2 - 1 per i neroverdi contro il Genoa . Alla squadra di De ...Le formazioni ufficiali di, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021 . Tutto pronto all'Allianz Stadium per lo scontro che mette di fronte bianconeri e rossoneri, entrambe a caccia di un posto ...In campo alle 20:45 Juventus - Milan posticipo domenicale che chiude la 35esima giornata di Serie A Probabili formazioni Juventus (4-4-2): 1 Szczesny, 13 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro ...PARMA – L’Atalanta vince, stravince a Parma con facilità irrisoria: cinque gol, un palo e tante altre occasioni dalle parti di Sepe, da sottolineare anche i due sonnellini difensivi che hanno permesso ...