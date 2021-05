Juventus-Milan | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 9 maggio 2021) Solo la vittoria:al rush finale per un posto in Champions League. Pirlo ritrova Chiesa, mentre Pioli studia un assetto inedito All’Allianz Stadium va in scena un classica del calcio italiano:si affrontano nella delicata corsa a un posto Champions. Alle 20,45 non ci sarà spazio per le mezze misure, solo i 3 punti potranno dire chi tra i due giganti strapperà una fetta importante di quarto posto. LediQUI– Pirlo tira un sospiro di sollievo: Federico Chiesa è finalmente recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto. Un rientro fondamentale sull’out mancino. In avanti l’unico sicuro del posto è l’onnipresente Cristiano Ronaldo: ballottaggio per ...