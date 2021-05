Juventus-Milan | Crudeli pazzo di gioia | “Brahim | Rebic e Tomori Che gioia” VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Iltravolge laimpazzisce di. Le reti diDiaz,decidono lo scontro diretto della trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Il telecronista tifoso non trattiene laed esulta per tre reti che possono dare la svolta definitiva per il cammino Champions dei rossoneri in questa stagione a due facce. SportFace.

Commenta per primo Ilvince 3 - 0 contro la. Dopo il successo di oggi importantissimo in chiave Champions League, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport : 'Diaz? Si cerca sempre di ...... l'uomo che decide la partita più importante della stagione per il. Entra in campo con il ... Fa letteralmente impazzire la linea difensiva dellaanche nella prima parte del secondo tempo, ...Il Milan vince 3-0 contro la Juventus e a celebrare il successo contro i bianconeri arriva anche il tanto chiacchierato Gianluigi Donnarumma che ha affidato al proprio canale twitter la sua felicità ...Queste le pagelle della Juventus dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan nel posticipo della 35ª giornata di serie A: 6Szczesny In uscita fa la fine del razzo cinese, regalando la palla del ...