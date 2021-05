Juventus - Milan 0 - 3 | trionfo rossonero | il Diavolo vede la Champions

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - capuanogio : #Agnelli ed #Elkann Juventus-Milan 0-3 9 maggio 2021 @ Allianz Stadium - Crocianius01 : RT @calciotoday_it: ?Del Piero boccia la #Juventus di #Pirlo ???Le sue parole al termine di #JuveMilan #SerieA #9maggio - Zlatanismo81 : RT @AntoVitiello: #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions importantis… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Commenta per primo Ilvince 3 - 0 contro la. Dopo il successo di oggi importantissimo in chiave Champions League, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport : 'Diaz? Si cerca sempre di ...... l'uomo che decide la partita più importante della stagione per il. Entra in campo con il ... Fa letteralmente impazzire la linea difensiva dellaanche nella prima parte del secondo tempo, ...Ora pensiamo alla prossima". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine della vittoria ottenuta in casa della Juventus per 3-0. "Oggi abbiamo fatto una gran partita. Di vittorie ne ...Il Milan vince 3-0 contro la Juventus e a celebrare il successo contro i bianconeri arriva anche il tanto chiacchierato Gianluigi Donnarumma che ha affidato al ...