Juventus-Milan 0-3: i rossoneri passano allo Stadium (Di domenica 9 maggio 2021) Juventus-Milan 0-3. Lo spareggio Champions League va ai rossoneri che s’impongono allo Stadium grazie alle reti di Diaz e Rebic. Con questo successo gli uomini di Pioli agganciano l’Atalanta al secondo posto, mentre per i bianconeri si mette malissimo Che scelte hanno fatto i due tecnici? Tre cambi per Andrea Pirlo rispetto alla gara contro l’Udinese: Morata affiancherà Ronaldo in attacco, a centrocampo ritorna Chiesa a destra, con Mckennie a sinistra, mentre Rabiot e Bentancur sono gli interni. In difesa, c’è Alex Sandro sulla sinistra, Cuadrado a destra, con Bonucci e De Light al centro. Pioli conferma quasi tutta la formazione scesa in campo contro il Benevento , ad eccezione di Diaz che va ad affiancare sulla trequarti Saaleemakers e Cahlanogu che appoggeranno Ibrahimovic. A centrocampo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021)0-3. Lo spareggio Champions League va aiche s’impongonograzie alle reti di Diaz e Rebic. Con questo successo gli uomini di Pioli agganciano l’Atalanta al secondo posto, mentre per i bianconeri si mette malissimo Che scelte hanno fatto i due tecnici? Tre cambi per Andrea Pirlo rispetto alla gara contro l’Udinese: Morata affiancherà Ronaldo in attacco, a centrocampo ritorna Chiesa a destra, con Mckennie a sinistra, mentre Rabiot e Bentancur sono gli interni. In difesa, c’è Alex Sandro sulla sinistra, Cuadrado a destra, con Bonucci e De Light al centro. Pioli conferma quasi tutta la formazione scesa in campo contro il Benevento , ad eccezione di Diaz che va ad affiancare sulla trequarti Saaleemakers e Cahlanogu che appoggeranno Ibrahimovic. A centrocampo, ...

Advertising

juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - acmilan : ? Nell'attesa di #JuveMilan, ecco 5 perle del passato ?? Votate il vostro preferito ?? - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - sabrina_uccello : Non è clamoroso il #Milan (#BrahimDiaz ????) ma lo è la #Juventus in caduta libera senza un mea culpa e dimissioni ch… - abikarami22 : RT @OptaPaolo: 21 - Brahim Díaz (21 anni e 279 giorni) è il più giovane giocatore del Milan a segnare in casa della Juventus in Serie A da… -