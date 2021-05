Juventus-Milan 0-3: apoteosi rossonera allo Stadium (Di domenica 9 maggio 2021) Profondo bianconero: Pioli schianta la Juventus con scelte tecniche e motivazioni. Il Milan spreca anche un calcio di rigore con Kessie Nello scontro diretto per un piazzamento in Champions League, la Juventus crolla sotto i colpi degli uomini di Pioli: set point europeo per il Milan, al termine di una sfida più equilibrata di quanto possa suggerire il risultato. Inizio positivo da parte dei padroni di casa, con De Ligt pericoloso sugli sviluppi di palla inattiva, e Theo Hernandez fondamentale nell’immolarsi a corpo morto sulla conclusione. La tensione per un match delicatissimo è palpabile, ed entrambe le squadre faticano a creare vere occasioni da gol: solo il colpo del campione riesce a sconvolgere l’equilibrio in campo. Brahim Diaz, mossa a sorpresa di Pioli nell’11 titolare, si libera dopo un ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Profondo bianconero: Pioli schianta lacon scelte tecniche e motivazioni. Ilspreca anche un calcio di rigore con Kessie Nello scontro diretto per un piazzamento in Champions League, lacrolla sotto i colpi degli uomini di Pioli: set point europeo per il, al termine di una sfida più equilibrata di quanto possa suggerire il risultato. Inizio positivo da parte dei padroni di casa, con De Ligt pericoloso sugli sviluppi di palla inattiva, e Theo Hernandez fondamentale nell’immolarsi a corpo morto sulla conclusione. La tensione per un match delicatissimo è palpabile, ed entrambe le squadre faticano a creare vere occasioni da gol: solo il colpo del campione riesce a sconvolgere l’equilibrio in campo. Brahim Diaz, mossa a sorpresa di Pioli nell’11 titolare, si libera dopo un ...

